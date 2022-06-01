Uzņēmumu katalogs
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Algas

Central California Alliance for Health algas svārstās no $140,700 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) zemākajā līmenī līdz $179,100 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Central California Alliance for Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025

Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$141K
Programmatūras inženieris
$179K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Central California Alliance for Health, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $179,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Central California Alliance for Health, ir $159,900.

Citi resursi

