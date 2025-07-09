Uzņēmumu katalogs
Centific
Centific Algas

Centific algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $287,430 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Centific. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $70K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $95K
Klientu apkalpošana
$68.6K

Cilvēkresursi
$50.3K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$68.6K
Programmu vadītājs
$287K
Tehnisko programmu vadītājs
$80.1K
BUJ

