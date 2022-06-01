Uzņēmumu katalogs
Centers for Disease Control and Prevention
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Centers for Disease Control and Prevention Algas

Centers for Disease Control and Prevention algas svārstās no $111,000 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $195,975 UX pētnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Centers for Disease Control and Prevention. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
Median $111K

Veselības informātika

Economist
Median $140K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Projektu vadītājs
$149K
UX pētnieks
$196K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Centers for Disease Control and Prevention, ir UX pētnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $195,975. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Centers for Disease Control and Prevention, ir $140,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Centers for Disease Control and Prevention

Saistītie uzņēmumi

  • Roblox
  • Databricks
  • Lyft
  • Google
  • Uber
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi