Centene Algas

Centene algas svārstās no $42,785 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $193,463 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Centene. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Mašīnmācīšanās inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Biznesa analītiķis
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuārs
Median $110K

Datu zinātnieks
Median $99.1K
Datu analītiķis
Median $79K
Projektu vadītājs
Median $81K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $116K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $130K
Produkta dizainers
Median $140K
Produkta vadītājs
Median $120K
Grāmatvedis
$78.4K
Administratīvais asistents
$42.8K
Biznesa attīstība
$97.3K
Datu zinātnes vadītājs
$193K
Finanšu analītiķis
$66.3K
Cilvēkresursi
$158K
Mārketings
$191K
Programmu vadītājs
$147K
Personāla atlases speciālists
$151K
Kiberdrošības analītiķis
$118K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $180K
Risinājumu arhitekts
$145K

Datu arhitekts

UX pētnieks
$98K
BUJ

