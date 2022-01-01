Uzņēmumu katalogs
Censys
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Censys Algas

Censys algas svārstās no $122,400 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $289,100 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Censys. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta vadītājs
$289K
Personāla atlases speciālists
$122K
Programmatūras inženieris
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

أعلى وظيفة أجراً في Censys هي Produkta vadītājs at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $289,100. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Censys هو $198,716.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Censys

Saistītie uzņēmumi

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi