Celigo Algas

Celigo algas svārstās no $22,783 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $207,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Celigo. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $29.5K

Backend programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $207K
Biznesa attīstība
$73.6K

Klientu panākumi
$98.3K
Vadības konsultants
$122K
Mārketings
$201K
Mārketinga operācijas
$22.8K
Produkta dizainers
$62.1K
Risinājumu arhitekts
$59.3K
Tehnisko programmu vadītājs
$98K
BUJ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Celigo، Produkta vadītājs با کل دستمزد سالانه $207,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Celigo برابر $85,815 است.

