Cedar Algas

Cedar algas svārstās no $121,000 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $235,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cedar. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $235K
Datu zinātnieks
Median $150K

Produkta vadītājs
Median $121K
Personāla atlases speciālists
Median $145K
Cilvēkresursi
$149K
Kiberdrošības analītiķis
$158K
Risinājumu arhitekts
Median $229K
UX pētnieks
$124K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Cedar, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $235,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cedar, ir $150,000.

