Cedar Gate Technologies Algas

Cedar Gate Technologies algas svārstās no $2,665 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $162,185 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cedar Gate Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/10/2025

$160K

Datu zinātnieks
$90.5K
Projektu vadītājs
$162K
Programmatūras inženieris
$5.7K

Tehnisko programmu vadītājs
$2.7K
BUJ

The highest paying role reported at Cedar Gate Technologies is Projektu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,185. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar Gate Technologies is $48,067.

