Uzņēmumu katalogs
CCMSI
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
Svarīgākie ieskati
  • Dalieties ar kaut ko unikālu par CCMSI, kas varētu būt noderīgs citiem (piemēram, padomus par interviju, komandas izvēli, unikālo kultūru utt.).
    • Par

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Tīmekļvietne
    1978
    Dibināšanas gads
    1,750
    Darbinieku skaits
    $500M-$1B
    Aprēķinātie ieņēmumi
    Galvenā mītne

    Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

    Abonēt verificētus piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

    Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

    Ieteicamās darbavietas

      Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CCMSI

    Saistītie uzņēmumi

    • Dropbox
    • Airbnb
    • Flipkart
    • Square
    • LinkedIn
    • Skatīt visus uzņēmumus ➜

    Citi resursi