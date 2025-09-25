Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Singapore pakete Carousell kopā ir SGD 112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Carousell kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Kopā gadā
SGD 112K
Līmenis
L4
Pamatalga
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonuss
SGD 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Carousell?

SGD 210K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Carousell in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 198,312. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Carousell Programmatūras inženieris pozīcijai in Singapore, ir SGD 119,973.

Citi resursi