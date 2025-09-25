Programmatūras inženieris atlīdzība in United States CarGurus svārstās no $154K year Software Engineer līmenim līdz $272K year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $244K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CarGurus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
CarGurus uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
