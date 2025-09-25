Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in United States CarGurus svārstās no $154K year Software Engineer līmenim līdz $272K year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $244K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CarGurus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CarGurus uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programmatūras inženieris hos CarGurus in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $305,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CarGurus for Programmatūras inženieris rollen in United States er $238,150.

