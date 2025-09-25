Uzņēmumu katalogs
Mediānā Produkta dizainers atlīdzības in United States pakete CarGurus kopā ir $187K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CarGurus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Kopā gadā
$187K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$150K
Stock (/yr)
$22K
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CarGurus?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CarGurus uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Produkta dizainers at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Produkta dizainers role in United States is $183,750.

