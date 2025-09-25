Uzņēmumu katalogs
CarGurus
CarGurus Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in United States CarGurus svārstās no $123K līdz $179K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CarGurus kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$140K - $162K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$123K$140K$162K$179K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

CarGurus uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai CarGurus in United States, ir gada kopējā atlīdzība $178,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CarGurus Datu analītiķis pozīcijai in United States, ir $123,000.

