Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete CareStack kopā ir ₹1.68M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CareStack kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
CareStack
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
₹1.68M
Līmenis
hidden
Pamatalga
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CareStack?

₹13.94M

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai CareStack in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,098,143. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CareStack Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹1,205,892.

