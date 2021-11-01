Uzņēmumu Katalogs
Caption Health
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Caption Health Algas

Caption Health algu diapazons svārstās no $129,848 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $186,563 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Caption Health. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/13/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Biznesa analītiķis
$130K
Produkta vadītājs
$187K
Programmatūras inženieris
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Caption Health, — это Produkta vadītājs at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $186,563. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Caption Health, составляет $164,175.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Caption Health

Saistītie Uzņēmumi

  • BCG
  • FireEye
  • Modern Health
  • Mindstrong
  • Carbon Health
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi