Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in United States Capital One svārstās no $221K year Manager līmenim līdz $628K year VP līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $325K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)