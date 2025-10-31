Investīciju banķieris atlīdzība in United States Capital One kopā ir $95K year Associate līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $110K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate
$95K
$95K
$0
$0
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)