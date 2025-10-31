Uzņēmumu katalogs
Capital One
Capital One Grafiskais dizaineris Algas

Vidējā Grafiskais dizaineris kopējā atlīdzība in United States Capital One svārstās no $89.6K līdz $127K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$102K - $116K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$89.6K$102K$116K$127K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
Options

Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grafiskais dizaineris pozīcijai Capital One in United States, ir gada kopējā atlīdzība $127,440. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Capital One Grafiskais dizaineris pozīcijai in United States, ir $89,640.

