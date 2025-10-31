Datu zinātnieks atlīdzība in United States Capital One svārstās no $136K year Associate Data Scientist līmenim līdz $198K year Lead Data Scientist līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $172K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
