Capital One Administratīvais asistents Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Vidējā kopējā kompensācija

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
Options

Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Administratīvais asistents pozīcijai Capital One in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$103,188. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Capital One Administratīvais asistents pozīcijai in Canada, ir CA$72,680.

