Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Algas

Cambium Learning Group algu diapazons svārstās no $50,250 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $159,120 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cambium Learning Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $146K
Datu zinātnieks
$111K
Cilvēkresursi
$50.3K

Produkta vadītājs
$159K
Tehniskais programmu vadītājs
$121K
Tehniskais rakstītājs
$63.7K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Cambium Learning Group, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $159,120. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Cambium Learning Group, ir $115,545.

