Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Algas

Cambia Health Solutions algas svārstās no $74,157 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $274,365 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cambia Health Solutions. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $112K
Grāmatvedis
$137K
Aktuārs
$137K

Biznesa analītiķis
$74.2K
Datu analītiķis
$83.6K
Produkta vadītājs
$122K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$274K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Cambia Health Solutions, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $274,365. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cambia Health Solutions, ir $122,385.

