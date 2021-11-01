Uzņēmumu Katalogs
Calix
Calix Algas

Calix algu diapazons svārstās no $75,891 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $271,460 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Calix. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $75.9K
Administrācijas vadītājs
$78.8K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$192K

Produkta dizainers
$186K
Produkta vadītājs
$122K
Pārdošanas inženieris
$121K
Programmatūras inženieru vadītājs
$271K
Risinājumu arhitekts
$176K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Calix, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $271,460. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Calix, ir $149,138.

Citi Resursi