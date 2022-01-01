Uzņēmumu katalogs
ByteDance
Baitdāns Algas

ByteDance algas svārstās no $16,519 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $1,207,230 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Baitdāns. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/21/2025

Programmatūras inženieris
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS inženieris

Mobilo lietotņu programmatūras inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Virtuālās realitātes programmatūras inženieris

Izstrādātāju advokāts

Pētnieks zinātnieks

Produkta menedžeris
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Mārketings
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Produktu mārketinga vadītājs

Datu zinātnieks
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produkta dizaineris
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX dizainers

UI dizainers

Pārdošana
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Kontu izpildītājs

Kontu vadītājs

Personāla atlases speciālists
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Kandidātu meklētājs

Vadības personāla atlasītājs

Tehniskais personāla atlasītājs

Programmu menedžeris
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Programmatūras inženierijas menedžeris
3-1 $584K
3-2 $794K
Tehnisko programmu menedžeris
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Cilvēkresursi
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Kiberdrošības analītiķis
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Biznesa analītiķis
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Datu analītiķis
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektu menedžeris
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Biznesa operāciju menedžeris
2-1 $167K
2-2 $208K
Biznesa operācijas
Median $235K
Biznesa attīstība
Median $165K
Uzticība un drošība
Median $118K
UX pētnieks
2-2 $237K
3-1 $296K
Datu zinātnes menedžeris
Median $409K
Partneru menedžeris
Median $205K
Finanšu analītiķis
Median $150K
Aparatūras inženieris
Median $350K
Juridiskais
Median $127K

Juridiskais padomnieks

Vadības konsultants
Median $200K
Mārketinga operācijas
Median $89.9K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $74.1K
Ieņēmumu operācijas
Median $120K
Risinājumu arhitekts
Median $278K

Datu arhitekts

Mākoņa drošības arhitekts

Grāmatvedis
$16.5K

Tehniskais grāmatvedis

Administratīvais asistents
$49.8K
Personāla vadītājs
$247K
Reklāmas tekstu autors
$63.3K
Korporatīvā attīstība
$233K
Klientu apkalpošana
$50.5K
Klientu veiksme
$73.8K
Grafiskais dizaineris
$48.3K
Mehānikas inženieris
$286K
Optikas inženieris
$387K
Produkta dizaina menedžeris
$385K
Regulatīvie jautājumi
$108K
Pārdošanas inženieris
$65.3K
Tehniskais rakstnieks
$129K
Kopējā atlīdzība
$304K
Riska kapitāla investors
$91.9K
Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
RSU

ByteDance uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (7.50% ceturkšņa)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

35%

G 4

Akciju veids
RSU

ByteDance uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 15% tiek iegūtas 1st-G (15.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 35% tiek iegūtas 4th-G (35.00% gada)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ByteDance uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

12 month cliff and vests quarterly.

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ByteDance, ir Programmatūras inženieris at the 4-1 level ar gada kopējo atlīdzību $1,207,230. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ByteDance, ir $209,525.

Citi resursi

