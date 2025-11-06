Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Seoul Capital Area pakete Bucketplace kopā ir ₩97.73M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bucketplace kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Kopā gadā
₩97.73M
Līmenis
L4
Pamatalga
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonuss
₩4.65M
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Bucketplace in Seoul Capital Area, ir gada kopējā atlīdzība ₩144,712,453. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bucketplace Programmatūras inženieris pozīcijai in Seoul Capital Area, ir ₩101,193,920.

