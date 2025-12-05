Uzņēmumu katalogs
BS&A Software
BS&A Software Datu zinātnieks Algas

Vidējā Datu zinātnieks kopējā atlīdzība in United States BS&A Software svārstās no $53.3K līdz $76.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu BS&A Software kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai BS&A Software in United States, ir gada kopējā atlīdzība $76,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BS&A Software Datu zinātnieks pozīcijai in United States, ir $53,300.

