Brown-Forman
  • Finanšu analītiķis

  • Visas Finanšu analītiķis algas

Brown-Forman Finanšu analītiķis Algas

Vidējā Finanšu analītiķis kopējā atlīdzība in United States Brown-Forman svārstās no $91.6K līdz $130K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Brown-Forman kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$104K - $123K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$91.6K$104K$123K$130K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Finanšu analītiķis pozīcijai Brown-Forman in United States, ir gada kopējā atlīdzība $130,065. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Brown-Forman Finanšu analītiķis pozīcijai in United States, ir $91,611.

