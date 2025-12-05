Uzņēmumu katalogs
Brown-Forman
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnes menedžeris

  • Visas Datu zinātnes menedžeris algas

Brown-Forman Datu zinātnes menedžeris Algas

Vidējā Datu zinātnes menedžeris kopējā atlīdzība in Mexico Brown-Forman svārstās no MX$915K līdz MX$1.33M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Brown-Forman kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$55.6K - $64.5K
Mexico
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Datu zinātnes menedžeris datis par Brown-Forman lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Brown-Forman?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnes menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes menedžeris pozīcijai Brown-Forman in Mexico, ir gada kopējā atlīdzība MX$1,328,060. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Brown-Forman Datu zinātnes menedžeris pozīcijai in Mexico, ir MX$915,134.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Brown-Forman

Saistītie uzņēmumi

  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brown-forman/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.