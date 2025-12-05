Uzņēmumu katalogs
Brooklyn Chinese-American Association Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in Ghana Brooklyn Chinese-American Association svārstās no GHS 1.37M līdz GHS 1.91M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Brooklyn Chinese-American Association kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$136K - $160K
Ghana
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$127K$136K$160K$176K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Brooklyn Chinese-American Association in Ghana, ir gada kopējā atlīdzība GHS 1,911,335. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Brooklyn Chinese-American Association Programmatūras inženieris pozīcijai in Ghana, ir GHS 1,372,240.

