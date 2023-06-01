Uzņēmumu katalogs
Brio
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
Svarīgākie ieskati
  • Dalieties ar kaut ko unikālu par Brio, kas varētu būt noderīgs citiem (piemēram, padomus par interviju, komandas izvēli, unikālo kultūru utt.).
    • Par

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Tīmekļvietne
    2010
    Dibināšanas gads
    126
    Darbinieku skaits
    $10M-$50M
    Aprēķinātie ieņēmumi
    Galvenā mītne

    Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

    Abonēt verificētus piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

    Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

    Ieteicamās darbavietas

      Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Brio

    Saistītie uzņēmumi

    • DoorDash
    • Amazon
    • Apple
    • Stripe
    • Flipkart
    • Skatīt visus uzņēmumus ➜

    Citi resursi