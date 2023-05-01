Uzņēmumu Katalogs
Bowery Farming
Bowery Farming Algas

Bowery Farming algu diapazons svārstās no $137,700 kopējā atalgojumā gadā Mehāniskais inženieris apakšējā galā līdz $298,500 Datu zinātnieks augšējā galā.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $155K
Datu zinātnieks
$299K
Mehāniskais inženieris
$138K

Produkta vadītājs
$188K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Kõrgeima palgaga roll Bowery Farming on Datu zinātnieks at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $298,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Bowery Farming mediaan aastane kogukompensatsioon on $171,580.

