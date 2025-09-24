Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in United States Bosch Global kopā ir $192K year SL1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $192K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bosch Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženierijas vadītājs at Bosch Global in United States sits at a yearly total compensation of $260,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Programmatūras inženierijas vadītājs role in United States is $206,000.

