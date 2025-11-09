Uzņēmumu katalogs
Bosch Global
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Programmatūras inženieris Līmenis

EG14

Līmeņi uzņēmumā Bosch Global

Salīdzināt līmeņus
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Rādīt 6 Vairāk līmeņu
Vidējā Gadā Kopējā atlīdzība
PLN 57,641
Pamatalga
PLN 203,609
Akciju piešķīrums ()
PLN 0
Bonuss
PLN 10,470
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 331K
Stripe logo
+PLN 74.3K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.7K
Don't get lowballed
Jaunākās algu ziņas
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Bosch Global

Saistītie uzņēmumi

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi