Uzņēmumu katalogs
Bosch Global
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Bosch Global Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Germany Bosch Global svārstās no €67.7K year EG12 līmenim līdz €77K year SL4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Germany pakete kopā ir €89K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bosch Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
EG12
(Iesācēju līmenis)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Skatīt 5 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.7K+ (dažreiz €267K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Bosch Global?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Sistēmu inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €118,269. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Programmatūras inženieris role in Germany is €86,459.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Bosch Global

Saistītie uzņēmumi

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi