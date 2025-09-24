Programmatūras inženieris atlīdzība in Germany Bosch Global svārstās no €67.7K year EG12 līmenim līdz €77K year SL4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Germany pakete kopā ir €89K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bosch Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Iekļautie amati