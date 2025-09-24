Uzņēmumu katalogs
Bosch Global
Bosch Global Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālist Algas

Mediānā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālist atlīdzības pakete Bosch Global kopā ir €88.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bosch Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
€88.5K
Līmenis
hidden
Pamatalga
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Bosch Global?

€142K

€142K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists pozīcijai Bosch Global, ir gada kopējā atlīdzība €125,349. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bosch Global Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists pozīcijai, ir €88,531.

