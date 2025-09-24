Uzņēmumu katalogs
Bosch Global
Bosch Global Datu zinātnieks Algas

Datu zinātnieks atlīdzība in India Bosch Global kopā ir ₹2.41M year EG14 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹1.58M.

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
₹13.98M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Bosch Global?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Bosch Global in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,207,527. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bosch Global Datu zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹1,818,815.

