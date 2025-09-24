Uzņēmumu katalogs
Bosch Global
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnes vadītājs

  • Visas Datu zinātnes vadītājs algas

Bosch Global Datu zinātnes vadītājs Algas

Mediānā Datu zinātnes vadītājs atlīdzības in Germany pakete Bosch Global kopā ir €112K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bosch Global kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Kopā gadā
€112K
Līmenis
SL1
Pamatalga
€112K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
12 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Bosch Global?

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.7K+ (dažreiz €267K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnes vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnes vadītājs pozīcijai Bosch Global in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €136,679. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bosch Global Datu zinātnes vadītājs pozīcijai in Germany, ir €111,610.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Bosch Global

Saistītie uzņēmumi

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi