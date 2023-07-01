Uzņēmumu katalogs
boostr Algas

boostr algas svārstās no $54,725 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $292,740 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem boostr. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Produkta vadītājs
$293K
Programmatūras inženieris
$54.7K
Risinājumu arhitekts
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
The highest paying role reported at boostr is Produkta vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $292,740. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at boostr is $187,060.

