Bombora
Bombora Algas

Bombora algu diapazons svārstās no $109,450 kopējā atalgojumā gadā Produkta vadītājs apakšējā galā līdz $151,875 Datu zinātnieks augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Bombora. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Datu zinātnieks
Median $152K
Programmatūras inženieris
Median $147K
Produkta vadītājs
$109K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Bombora is Datu zinātnieks with a yearly total compensation of $151,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bombora is $147,000.

