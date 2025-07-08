Uzņēmumu katalogs
BlueDot
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

BlueDot Algas

BlueDot algas svārstās no $64,974 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $112,110 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BlueDot. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
$79.1K
Finanšu analītiķis
$65K
Produkta dizainers
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produkta vadītājs
$112K
Programmatūras inženieris
$109K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BlueDot, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $112,110. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BlueDot, ir $88,271.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta BlueDot

Saistītie uzņēmumi

  • Trulioo
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • BlueCat
  • Teradici
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi