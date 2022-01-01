Uzņēmumu katalogs
BlueCat Algas

BlueCat algas svārstās no $74,625 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $254,720 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BlueCat. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Produkta dizainers
$74.6K
Produkta vadītājs
$129K
Pārdošana
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Programmatūras inženieris
$255K
BUJ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BlueCat είναι Programmatūras inženieris at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $254,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BlueCat είναι $130,417.

Citi resursi