Blue Origin Algas

Blue Origin algu diapazons svārstās no $90,000 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $249,312 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Origin. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Mehāniskais inženieris
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Kvalitātes inženieris

Ražošanas inženieris

Termiskais inženieris

CAE inženieris

Programmatūras inženieris
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Sistēmu inženieris

Aparatūras inženieris
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Iegulto aparatūras inženieris

Aviācijas un kosmosa inženieris
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Tehniskais programmu vadītājs
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Tehniskais projektu vadītājs

Produkta vadītājs
L3 $151K
L4 $249K
Materiālu inženieris
L2 $120K
L3 $140K
Elektroinženieris
Median $200K
Biznesa analītiķis
Median $90K
Projektu vadītājs
Median $146K
Biznesa operācijas
$102K
Ķīmijas inženieris
$91.5K
Kontroles inženieris
$171K
Korporatīvā attīstība
$246K
Datu analītiķis
$164K
Datu zinātnes vadītājs
$244K
Finanšu analītiķis
$154K
Cilvēkresursi
$136K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$198K
Produkta dizainers
$218K
Programmu vadītājs
$225K
Darbinieku atlases speciālists
$99.3K
Kiberdrošības analītiķis
$150K
Programmatūras inženieru vadītājs
$212K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Blue Origin, ir Produkta vadītājs at the L4 level ar gada kopējo atalgojumu $249,312. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Blue Origin, ir $151,333.

