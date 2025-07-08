Uzņēmumu katalogs
Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Algas

Blue Cross Blue Shield of Michigan algas svārstās no $64,521 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $153,326 Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Cross Blue Shield of Michigan. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Biznesa analītiķis
$70.6K
Datu analītiķis
$74.5K
Datu zinātnieks
$80.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$153K
Programmatūras inženieris
$64.5K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blue Cross Blue Shield of Michigan, ir Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $153,326. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blue Cross Blue Shield of Michigan, ir $74,535.

Citi resursi