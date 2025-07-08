Uzņēmumu katalogs
Blue Cross Blue Shield of Arizona
Blue Cross Blue Shield of Arizona Algas

Blue Cross Blue Shield of Arizona algas svārstās no $102,510 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $128,640 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Cross Blue Shield of Arizona. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Aktuārs
$119K
Datu analītiķis
$103K
Produkta vadītājs
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blue Cross Blue Shield of Arizona, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $128,640. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blue Cross Blue Shield of Arizona, ir $118,641.

