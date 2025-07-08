Uzņēmumu katalogs
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Algas

Blue Cross and Blue Shield of Kansas algas svārstās no $90,450 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $140,700 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Datu analītiķis
$103K
Datu zinātnieks
$141K
Programmatūras inženieris
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

BUJ

