Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Algas

Blue Canyon Technologies algas svārstās no $85,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $194,025 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Canyon Technologies. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Aparatūras inženieris
$194K
Mehānikas inženieris
$180K
Programmatūras inženieris
Median $85K

Programmatūras inženierijas vadītājs
$184K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blue Canyon Technologies, ir Aparatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $194,025. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blue Canyon Technologies, ir $182,104.

