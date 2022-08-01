Uzņēmumu katalogs
Blue Apron
Blue Apron Algas

Blue Apron algas svārstās no $140,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $229,643 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Apron. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $140K
Mārketings
$161K
Mārketinga operācijas
$157K

Programmatūras inženierijas vadītājs
$230K
Citi resursi