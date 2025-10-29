Programmatūras inženieris atlīdzība in India Bloomreach svārstās no ₹4.67M year Software Engineer līmenim līdz ₹6.12M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹5.18M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bloomreach kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
