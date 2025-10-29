Uzņēmumu katalogs
Bloomreach
Mediānā Programmu menedžeris atlīdzības in United States pakete Bloomreach kopā ir $158K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bloomreach kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Bloomreach
Program Manager
hidden
Kopā gadā
$158K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$158K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Bloomreach?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmu menedžeris pozīcijai Bloomreach in United States, ir gada kopējā atlīdzība $162,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bloomreach Programmu menedžeris pozīcijai in United States, ir $158,000.

