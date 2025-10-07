Uzņēmumu katalogs
Bloomberg
Bloomberg Data Architect Algas United States

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Bloomberg kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Bloomberg uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Data Architect pozīcijai Bloomberg in United States, ir gada kopējā atlīdzība $340,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bloomberg Data Architect pozīcijai in United States, ir $245,000.

